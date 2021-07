Escultura de oso destaca con diseños de Guatemala para honrar a migrantes en California

Un total de 54 osos han sido intervenidos y representan distintas actividades y dinámicas de la zona como la naturaleza, las comunidades migrantes, los tipos de trabajo, entre otros.

La escultura de un oso intervenido por la artista estadounidense Morgan Bricca destacó en las calles de California pues está adornada con diseños de Guatemala y México.

El oso forma parte de Los Altos Bears un proyecto donde artistas locales pintaron osos de fibra de vidrio y están expuestos en la ciudad de Los Altos, ubicada en el condado Santa Clara, California, Estados Unidos.

(Foto: Oficial)

Bricca es muralista y pintó un oso al que nombró "Can you see yourself in California?" (¿Puedes verte a ti mismo en California?), que se exhibe en la Veterans Community Plaza, ubicada en la intersección de las calles Main y State.

Morgan Bricca y su escultura con diseños de Guatemala. (Foto: Los altos Bears)

Según la página oficial del proyecto donde Morgan describió su trabajo, esta pieza representa la diversidad de la comunidad y la belleza natural del área. El oso grizzly (que habita en los bosques de California) luce una guirnalda de amapolas y ramitas de secuoya (árbol gigante nativo del lugar), también flores de albaricoque que representan a Los Altos. Las montañas de Santa Cruz aparecen en el pecho del oso y forman una especie de telón a la bulliciosa ciudad.

La simbología destaca la diversidad cultural de los migrantes, representada en los textiles que aparecen en una especie de capa que cubre al animal. Representan a la primera y segunda generación de migrantes de México, Guatemala, Rusia, Vietnam, China, Corea, India, Japón e Irán, además de las culturas nativas de Estados Unidos.

"Los diseños de tela están superpuestos en un sarape tradicional mexicano y la capa está rodeada y acentuada con los colores brillantes del bordado tradicional maya de Guatemala. Incluí elementos de los pueblos indígenas norteamericanos como el atrapasueños, las plumas sagradas del halcón de cola roja y el cóndor de California. Espero que este oso sirva como recordatorio de que la diversidad de nuestra comunidad nos hace hermosos", explicó la autora.

La actividad es realizada por el Club Rotario de California y cada escultura se subastará en una gala que se llevará a cabo el 9 de octubre del 2021. Las ganancias de cada oso financiarán distintas organizaciones de beneficencia y se dará un reconocimiento económico a los artistas visuales.

Un total de 54 osos han sido intervenidos y representan distintas actividades y dinámicas de la zona como la naturaleza, las comunidades migrantes, los tipos de trabajo, los deportes favoritos, la fauna y la música local, entre otros.

Mira a los osos aquí.

Bricca estuvo en el negocio de las tecnologías de la información hasta que comenzó a pintar murales en San Diego. Trabajó para perfeccionar sus habilidades de pintura técnica y siguió su camino en el arte. Ha pintado más de 550 murales de interior y exterior en todo el mundo.

Mira las imágenes:

Los colores de los textiles de Guatemala van representados en este mural. (Foto: Los Altos Bears)

Diversas culutras migrantes están representadas en el mural. (Foto: Los Altos Bears)

Los osos serán subastados el 9 de octubre del 2021. (Foto: Los Altos bears)

Hay detalles de las plantas nativas de Los Altos. (Foto: Los Altos Bears)