Inter Miami empata con New England Revolution y sigue sin ganar en su nuevo estadio

El Inter Miami aún no logra ganar en su nuevo estadio y empató 1-1 este sábado ante el New England Revolution, en el partido de la décima jornada de la temporada regular de la MLS.
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Las garzas siguen sin triunfos en el Nu Stadium, donde suman tres empates en igual número de presentaciones, tras el 2-2 ante Austin y el mismo marcador frente a New York Red Bulls. Sin embargo, con este resultado, el equipo extendió a nueve partidos su racha sin derrotas en la liga.
El español Carles Gil adelantó al Revolution al minuto 56, al aprovechar un fallo defensivo y definir con una vaselina ante la salida de Dayne St. Clair.
El empate llegó al 76, cuando Rodrigo De Paul filtró un pase para Luis Suárez; su remate fue detenido por Matt Turner (figura del partido), pero el rebote quedó en los pies de Germán Berterame, quien no falló.
En el tramo final, el conjunto local se volcó al ataque y dejó el balón en los pies de Messi, quien generó peligro con centros y remates desde la frontal, aunque sin éxito. Incluso, el equipo de rosado pudo ganarlo en ese empuje final, pero también estuvo cerca de perderlo al contragolpe.