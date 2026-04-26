Revelan cómo fue el arresto del atacante de la cena donde estaba Donald Trump (video)

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El presunto responsable fue detenido tras provocar caos en un evento masivo.

La Casa Blanca reveló el video de cuando el sospechoso fue neutralizado por fuerzas de seguridad.

Hasta el momento se maneja la hipótesis de que el implicado se hospedaba en el hotel donde se desarrollaba el evento; pero el video muestra que agentes del servicio secreto dispararon hasta lograr su captura.

"A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/N3UTveVNFM — The White House (@WhiteHouse) April 26, 2026

El hombre implicado en el acto fue identificado como Cole Thomas Allen, de 31 años, quien es ingeniero y desarrollador independiente de videojuegos, además de ser profesor, será acusado de herir a un agente federal y del delito de uso de armas de fuego, en la comisión de un delito violento, precisó la fiscal federal, Jeanine Pirro.

"Mi impresión es que se trataba de un lobo solitario", afirmó Trump, y agregó que aún no se ha establecido la motivación del sospechoso, pero que cree que está "enfermo" dijo el mandatario al conocer que actuó de manera solitaria.