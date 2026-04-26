La gente le puso un toque diferente a la 10K nocturna

-

Como ya es costumbre, la gente le dio un toque especial a la 10K nocturna, en la que tuvieron participación miles de guatemaltecos que recorrieron varios puntos icónicos del Centro Histórico de la capital.

MÁS DE LA CARRERA: Fiesta nocturna: Miles de guatemaltecos disfrutaron de la 10K de la Ciudad

La gran mayoría de los participantes llegaron en grandes grupos de amigos y familias para completar el recorrido, y algunos incluso tuvieron que viajar desde otros departamentos para disfrutar de una carrera que siempre tiene un atractivo especial por la hora en que se lleva a cabo.

Aunque en menor medida que en otras competencias, algunos aficionados aparecieron con disfraces o con indumentaria curiosa como gorras y banderas. Incluso, se vio una playera con la leyenda "All Paces Are Allowed (Todos los ritmos son permitidos)", haciendo alusión a que no importaba si corrías o caminabas, eras bienvenido.