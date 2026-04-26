Este será el cargo que asumirá Fernanda Marroquín en Masagua

Fernanda Marroquín anunció que asumirá un cargo político.
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A través de un video en redes sociales, Fernanda Marroquín Arriola anunció que asumirá como secretaria municipal de un partido Viva.
Marroquín era la esposa del alcalde de Masagua, Escuintla, Nelson Luciano Marroquín Marroquín, quien fue víctima de un ataque armado en medio del desarrollo de un desfile navideño, el pasado 6 de diciembre del 2025.
Luego de la muerte del jefe edil, su viuda continuó activa dentro de la comunidad y anunció que este domingo 26 de abril estará oficialmente presentando el cargo que asumirá en un evento realizado en el km 70, ruta hacia Puerto San José, desde las 9:00 horas.
Su trabajo en el municipio como matrimonio fue evidente durante la administración del alcalde, y Marroquín continuará con esta nueva representación y carrera política.