Fiesta nocturna: Miles de guatemaltecos disfrutaron de la 10K de la Ciudad

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Las calles de la capital guatemalteca se llenaron de color con la 10K nocturna de la Municipalidad, en donde miles de guatemaltecos corrieron y disfrutaron de hacer deporte, y que tuvo como protagonistas a los reyes chapines.

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Con un gran afluencia de gente desde antes de que el sol se escondiera, el banderazo de salida se dio a las 7 de la noche y ahí comenzó la fiesta bajo las luces.

El fondista Alberto González fue quien se quedó con la gloria de la categoría masculina, al ser el primero en cruzar la línea de meta ubicada en las cercanías de la Municipalidad de Guatemala, con lo que recuperó la corona de una competencia que no ganaba desde 2023.

Por su parte, en la rama femenina, fue Viviana Aroche la que hizo en menor tiempo el recorrido y con ello revalidó su título de campeona de esta competencia por segundo año consecutivo, el tercero en los últimos cuatro años.

Aunque no todo fue competencia, pues la gran mayoría de participantes también llegaron para pasar un buen rato en familia o entre amigos, al aprovechar una carrera diferente en el calendario para recorrer algunos lugares icónicos del Centro Histórico y alrededores de la zona 4.

Lo que es cierto es que, de inicio a fin, la 10K volvió a ser una verdadera fiesta para los amantes del atletismo y el deporte en general, como cada año, muy esperada por los guatemaltecos.