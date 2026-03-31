¡Fracaso mundial! Bosnia elimina a Italia y lo deja sin ir a la Copa del Mundo

Italia tendrá que presenciar por televisión el Mundial de futbol 2026 por tercera edición consecutiva tras su derrota en la final del repechaje europeo ante Bosnia (1-1, 4-1 en los penales), este martes en Zenica.
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La Nazionale, tetracampeona del mundo, se adelantó con un gol de Moise Kean (15), pero los locales igualaron por medio del delantero Haris Tabaković (79'), antes de la expulsión del central azzurro Alessandro Bastoni en el minuto 41. Esta situación complicó el partido para los italianos, tanto que el juego se extendió hasta los tiempos extra.
En 120 minutos, Bosnia hizo sufrir a los italianos, que poco pudieron hacer ante un cuadro local muy tirado a la ofensiva, buscando esa histórica clasificación. Tras no moverse el 1-1, la pena máxima resolvió al ganador del boleto al Mundial.
En la tanda fatídica, el arquero italiano Gianluigi Donnarumma no detuvo ninguno de los cuatro lanzamientos de los bosnios, que jugarán el segundo Mundial de su historia. Pio Esposito y Bryan Cristante fallaron para la Azzurra de Gennaro Gattuso.