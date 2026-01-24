Insivumeh prevé ambiente cálido durante el día y frío por la noche este domingo

-

El clima será favorable durante el día señala el instituto meteorológico nacional.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó sobre las condiciones atmosféricas previstas para este domingo 25 de enero de 2026, destacando un ambiente cálido durante el día y frío en horas de la noche y madrugada.

De acuerdo con el pronóstico proporcionado por el Instituto, durante el amanecer y la mañana se espera presencia de pocas nubes en todo el territorio nacional, así como bruma en la costa sur.

El Insivumeh prevé que el viento sople desde el norte con cambio a sur en la ciudad capital.

Para la tarde y noche, podría registrarse algunas lluvias locales acompañadas de actividad eléctrica en la región de la Bocacosta.

Mientras que en el resto del país predominará cielo despejado con escasa nubosidad.

La institución recomendó precaución ante el descenso de temperaturas durante la noche y madrugada, ya que no se descartan heladas meteorológicas en el occidente del país.