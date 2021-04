En México, Said Rodríguez, un reportero de Televisa Tijuana, realizaba una transmisión en vivo, junto a su compañero en cámara, desde un centro de vacunación, cuando fue esposado por las autoridades, quienes no le explicaron a qué se debía esta reacción.

El hecho fue visto por miles de mexicanos que miraban las noticias desde sus hogares.

Said intentó ingresar a la Plaza Monumental de Tijuana (La plaza de Toros de la localidad), cuyo parqueo se convirtió en centro donde se reparten las dosis de la vacuna contra covid-19 a la población, pero los elementos no le permitieron entrar, incluso, lo agarraron del brazo para esposarlo, mientras el camarógrafo seguía grabando.



El reportero explicó que llevaba los permisos necesarios para grabar, pero los agentes no lo escuchaban.

Luego de dar datos de los vacunados en la ciudad el periodista pidió a los espectadores que lo acompañaran al interior del lugar y cuando se acercó a la puerta los agentes quisieron arrestarlo.

"Si les parece, acompáñenme a ingresar, para que vean en donde, los vehículos, están esperando", explicó.

Al negársele el ingreso dijo: "Nosotros pedimos autorización y vean, es increíble lo que nos están haciendo, me dieron acceso pero prácticamente no me dejan entrar y me acaban de arrestar, amigos, es lo que se vive aquí, con nuestras autoridades municipales, es increíble, sigue grabando Iván, por favor, hay un abuso, me están arrestando de la nada, señores, me tienen con doble esposa, parezco un delincuente, amigo, tú no eres ni siquiera policía municipal", le dice a quién lo toma por la espalda para esposarlo, mientras una agente de la policía se dirige hacia una patrulla para pedir refuerzos, mientras es seguida por el camarógrafo".

"Said, ¿qué estamos viendo? tú pediste previa autorización para ingresar?" le pregunta Cristi, la presentadora que realiza el enlace desde el estudio, "¿pediste autorización a las autoridades estatales para el ingreso al estacionamiento de la plaza?", agregó, "Así es", le responde Said, "Karla Beltrán me autorizó el acceso y pues, vean", dijo.

En ese momento la patrulla se acercó y abrió la puerta para llevarse al periodista detenido.

"¿Oficial, por qué me lleva detenido? Le preguntó a la agente, y ella no le respondió.

Luego, a través de sus redes sociales, el periodista explicó qué ocurrió:

"Hoy el secretario de seguridad de Tijuana, tras solicitarme disculpas por medio de los oficiales, señaló que yo tuve la culpa por 'imprudente' e incluso señaló que yo empujo a la oficial. Además se indignó más porque no me pudieron poner las esposas", escribió.

"Me siento vulnerable y de verdad es una lástima. Hago responsable de mi integridad al secretario sobre sus declaraciones sobre mi. El permiso se había mostrado, la oficial sabía que ya estaba autorizado. Llegamos una hora antes al enlace", explicó.

"Y a la gente que señala mi tono burlón... ¿conocen la risa nerviosa? Tampoco es fácil estar con esposas y micrófono", concluyó.

MIRA LOS VIDEOS:

La @SspcmTijuana agredió e impidió el trabajo del reportero de Televisa, Said Rodríguez quien documentaba la afluencia en los puntos de vacunación. Él tenía autorización de @BC_SSALUD para hacer su cobertura. pic.twitter.com/rumnJqxTk7 — Alfredo Alvarez (@AlfredoAlvarezz) April 1, 2021