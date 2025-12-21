Versión Impresa
La nieta de Ricardo Arjona enternece con un momento cotidiano

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
21 de diciembre de 2025, 13:12
Ricardo Arjona se convirtió en abuelo este año.

La nieta del cantautor guatemalteco enternece a miles de seguidores con un video en el que se le ve comiendo a gusto.

La grabación fue publicada por Janelle González, la nuera de Ricardo Arjona, y muestra a la pequeña Olivia disfrutando con muchas ganas de un delicioso pedazo de carne, lo que demuestra que está creciendo fuerte y sana.

El momento causó furor en las plataformas, debido a lo tierna y sonriente que se ve en un instante cotidiano.

Arjona se convirtió en abuelo este año con el nacimiento de su nieta Olivia, la hija de Ricardo Arjona Jr. y Janelle.

La bebé tuvo la oportunidad de acompañar a su abuelo durante su residencia, Lo que el Seco no dijo en Guatemala, lo que reforzó su vínculo familiar.

