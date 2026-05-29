¡Siguen las renuncias! Se va fiscal del MP encargado de delitos patrimoniales

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El Fiscal de Delitos Patrimoniales, Saúl Sánchez, renunció al MP.

OTRAS NOTICIAS: Aceptan renuncia de dos fiscales cercanos a Consuelo Porras

A once días del relevo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Publico (MP), las renuncias de funcionarios cercanos a Consuelo Porras continúan.

Este día se conoció de la renuncia de Saúl Sánchez, jefe de la Fiscalía de Delitos Patrimoniales, quien tuvo a su cargo la investigación en el caso de estudiantes, docentes y profesionales de la Universidad de San Carlos (USAC), conocido como Toma de la USAC: Botín político.

La decisión de Sánchez, según trascendió se dio luego de que fuera reubicado como responsable de la Fiscalía de Secuestros, cargo que no aceptó, por lo que prefirió renunciar.

Más renuncias

A la renuncia de Sánchez, también se añade las dimisiónes presentadas de Melvin Portillo, quien fungia como Secretario de Política Criminal.

Este día, también trascendió la renuncia de Melvin Portillo, secretario de Política Criminal durante la gestión de Consuelo Porras en el MP. (Foto: Archivo/Soy502)

Además, se conoció de la renuncia de Miguel Estuardo Ávila, quien se desempeñó como secretario contra la Corrupción durante la gestión de Porras.

También trascendió la salida del encargado de Comunicación Social, Juan Luis Pantaleón, así como de titulares de las secretarías de la Mujer, de Planificación y de Derechos Indígenas.