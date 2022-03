Esta es la advertencia de Anonymous a Rusia

El grupo de hackers denominado Anonymous ha logrado apropiarse miles de datos del Banco de Rusia, pero también han hackeado el Fondo de Pensiones de la Federación Rusa y seguirán hurtando información mientras haya víctimas civiles en el conflicto en Ucrania.

Anonymous informa que la base de datos y las copias de seguridad del fondo de pensiones han sido borradas y advierten que los ataques continuarán mientras haya víctimas civiles en Ucrania, a causa de la invasión de Rusia en ese país.

"El Fondo de Pensiones de la Federación Rusa fue hackeado. La base de datos, los datos del servidor y las copias de seguridad se han borrado en muchas regiones de Rusia. Los ataques continuarán mientras haya víctimas civiles en Ucrania", sentencia Anonymous en Twitter.

La agrupación además advirtió que Rusia pronto comenzará a atacar la infraestructura física de países no aliados y que el colectivo "preparará una ofensiva para dañar la infraestructura física rusa", en represalia a la estrategia.

Recientemente los hackers anunciaron que habían hackeado el Banco Central de la Federación Rusa y están publicando los 35 mil archivos que contenían "acuerdos secretos".

A principios de semana, el colectivo anunció que lanzó un "ataque de impresoras" a 156 impresoras en Rusia.

El grupo afirmó haber impreso más de 40 mil copias de forma remota. Las regiones afectadas incluyen el Óblast de Moscú, el Óblast de Amur, Buriatia, la República de Tuva, el Óblast de Smolensk, el Óblast de Pskov, el Óblast de Kaliningrado y la República de Altai.