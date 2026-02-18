Esta es la causa de muerte de los hermanos localizados en una vivienda

-

Luego que el Inacif realizara los estudios correspondientes, determinaron que varios órganos vitales del cuerpo dejaron de funcionar.

OTRAS NOTICIAS: Un niño de 9 años y un bebé recién nacido son localizados sin vida en su vivienda

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) confirmó que los dos menores localizados sin vida el pasado 16 de febrero en una vivienda de la aldea Mamachaj, en San Juan Chamelco, fallecieron a causa de fallo multisistémico, según los resultados de las necropsias practicadas.

Esta condición también conocido como falla orgánica múltiple, provoca que varios órganos vitales del cuerpo, como el corazón, los pulmones, los riñones o el hígado, dejan de funcionar de manera simultánea o progresiva, provocando el colapso general del organismo.

Ambos menores fueron trasladados al Inacif donde realizaron la necropsia y descubrieron la causa de muerte. (Foto: Archivo)

Se trata de Cristian Amaniel Sun Sis, de 9 años, y su hermano, un recién nacido de cinco días, cuyos cuerpos fueron hallados por socorristas en una cama del inmueble donde residían junto a su madre.

Ambos menores ya fueron inhumados, mientras las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del doble fallecimiento.

Ambos cuerpos fueron inhumados pero las investigaciones persisten. (Foto: Archivo)

Fiscalía investiga

Al ser consultado sobre el caso, el Ministerio Público (MP) informó que la Fiscalía de Distrito de Alta Verapaz mantiene abierta la investigación para deducir posibles responsabilidades.

"La madre de los menores relató que, cuando se disponía a amamantar al bebé, quien aún no había sido inscrito ante el RENAP, se percató de que no respiraba. Posteriormente, al colocarlo sobre la cama donde dormía su otro hijo de 9 años, constató que este también había fallecido", informó el Ministerio Público a Nuestro Diario.

Además, refirió que Cristian se había quejado de dolor de muela la noche anterior, pero no ingirió ni medicamento alguno.

El MP sigue investigando la muerte de los dos menores. (Foto: Archivo)

Escuela donde estudiaba el menor se despide

En redes sociales se ha manifestado la Escuela Oficial Urbana Mixta, Barrio San Agustín para darle un último adiós a Cristian Amaniel tras su muerte repentina.

Asimismo vecinos han expresado su consternación tras la muerte de los hermanos Sun.