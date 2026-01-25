Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Esta fue la última publicación de Stevens Ramírez, exintegrante de "Combate"

  • Por Maria Fernanda Gallo
25 de enero de 2026, 11:29
En redes sociales compartía parte de sus intereses y estilo de vida. (Foto: redes sociales)

En redes sociales compartía parte de sus intereses y estilo de vida. (Foto: redes sociales)

Stevens Ramírez era una figura pública por haber participado en programas de televisión nacional.

OTRAS NOTICIAS: "Duele verte en ese cuadro": el emotivo mensaje del hijo del alcalde de Masagua

Era reconocido y querido por el público, sobre todo por su participación en el programa de competencias, juegos de habilidad. y destrezas físicas, Combate, desde 2017.

Sin embargo, murió a consecuencias de los múltiples disparos que recibió a bordo de su vehículo en la colonia Monserrat I, en la zona 4 de Mixco, el pasado 23 de enero.

El joven de 28 años, era muy activo en redes sociales, donde compartía a sus seguidores momentos de su vida personal en su día a día.

La última publicación que compartió hace 3 semanas por medio de Instagram decía: "Fiel a mis principios , Leal a los míos.. sin miedo a la muerte", acompañada de una serie de fotografías donde se le ve relajado disfrutando de música. 

En otra de sus publicaciones recientes, lucía un traje y corte de pelo muy distinto al que se le conoció mientras participaba en Combate, en donde menciono: "Te cuesta porque te rodeas de la gente equivocada".

Las investigaciones sobre su ataque siguen en curso para determinar las causas.

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar