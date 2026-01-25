Esta fue la última publicación de Stevens Ramírez, exintegrante de "Combate"

Stevens Ramírez era una figura pública por haber participado en programas de televisión nacional.
Era reconocido y querido por el público, sobre todo por su participación en el programa de competencias, juegos de habilidad. y destrezas físicas, Combate, desde 2017.
Sin embargo, murió a consecuencias de los múltiples disparos que recibió a bordo de su vehículo en la colonia Monserrat I, en la zona 4 de Mixco, el pasado 23 de enero.
El joven de 28 años, era muy activo en redes sociales, donde compartía a sus seguidores momentos de su vida personal en su día a día.
La última publicación que compartió hace 3 semanas por medio de Instagram decía: "Fiel a mis principios , Leal a los míos.. sin miedo a la muerte", acompañada de una serie de fotografías donde se le ve relajado disfrutando de música.
En otra de sus publicaciones recientes, lucía un traje y corte de pelo muy distinto al que se le conoció mientras participaba en Combate, en donde menciono: "Te cuesta porque te rodeas de la gente equivocada".
Las investigaciones sobre su ataque siguen en curso para determinar las causas.