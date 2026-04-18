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Esta es la sanción por obstruir el paso peatonal

  • Por Maria Fernanda Gallo
18 de abril de 2026, 13:51
Autoridades impusieron una multa por obstruir la circulación vial y peatonal. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Autoridades impusieron una multa por obstruir la circulación vial y peatonal. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El conductor de un vehículo fue sancionado por obstruir el paso peatonal.

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La Policía Municipal de Tránsito (PMT) impone sanción a conductor por estacionarse en el paso peatonal.

El conductor habría detenido su marcha sobre la ruta frente a un paso peatonal y fue sorprendido por las autoridades, quienes impusieron una multa de Q500 por impedir y obstaculizar la circulación peatonal.

Autoridades informan el costo de esta infracción de acuerdo con la Ley y Reglamento de Tránsito y recuerdan a los conductores evitar estacionarse en áreas no permitidas, por seguridad y en cumplimiento a la ley.

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