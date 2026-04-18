Esta es la sanción por obstruir el paso peatonal

El conductor de un vehículo fue sancionado por obstruir el paso peatonal.
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La Policía Municipal de Tránsito (PMT) impone sanción a conductor por estacionarse en el paso peatonal.
El conductor habría detenido su marcha sobre la ruta frente a un paso peatonal y fue sorprendido por las autoridades, quienes impusieron una multa de Q500 por impedir y obstaculizar la circulación peatonal.
Autoridades informan el costo de esta infracción de acuerdo con la Ley y Reglamento de Tránsito y recuerdan a los conductores evitar estacionarse en áreas no permitidas, por seguridad y en cumplimiento a la ley.