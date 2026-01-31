Esta será la actividad que complicará el tránsito en Villa Nueva este sábado

Varias calles estarán cerradas durante el paso del Convite en Barcenas, Villa Nueva.
Desde las 7:00 horas, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva reportó que esta actividad se realizará durante este sábado 31 de enero.
El convite que recorrerá Barcenas, Villa Nueva, finalizará en la madrugada del domingo 1 de febrero.
Las autoridades solicitan respetar las señales de tránsito y atender las indicaciones de los agentes de la PMT.