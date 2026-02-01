Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

La procesión que recorrerá Mixco este domingo 1 de febrero

  • Por Maria Fernanda Gallo
01 de febrero de 2026, 11:38
Este recorrido procesional recorrerá la zona 1 de Mixco. (Foto: redes sociales)

Este recorrido procesional recorrerá la zona 1 de Mixco. (Foto: redes sociales)

La procesión de la Virgen de Morenos saldrá a las 15:00 horas.

OTRAS NOTICIAS: Ella era Eleonora Macz, la trabajadora municipal hallada sin vida

Este domingo 1 de febrero, se realizará un recorrido procesional en la zona 1 de Mixco, además de las actividades municipales instaladas en el lugar.

Este evento es en conmemoración de su consagración por el monseñor Rodolfo Quezada Toruño y saldrá desde la 4a. calle hacia el Parque Municipal de Mixco.

El cortejo procesional de despedida, iniciará su recorrido desde las 15:00 horas.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco estará coordinando la movilidad del lugar. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar