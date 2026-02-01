Ella era Eleonora Macz, la trabajadora municipal hallada sin vida

Eleonora Macz, quien laboraba para la Municipalidad de Cobán, fue hallada muerta en su departamento.
El pasado 30 de enero, en el interior de un departamento ubicado en la zona 1 de Cobán, fue encontrada sin vida Eleonora Macz o "Eli" como de cariño sus amigos y familiares la llamaban.
En medio de las investigaciones, el perfil de quien era la joven ha llamado la atención por su labor municipal y el carisma que le caracterizaba.
"Eli" de 23 años, colaboraba con la Municipalidad de Cobán, ejerciendo operaciones y relaciones con líderes comunales, además de apoyar en la secretaría de la municipalidad con gestiones administrativas.
Tenía una relación sentimental con Mario Guzmán, que forma parte del directivo del equipo de liga nacional de futbol Coban Imperial y quien fue señalado por haber legalizado un acuerdo de entregar Q40 mil para cubrir sus gastos fúnebres; esto como respuesta a la presión comunal que recibió al acusarlo del crimen.
Sin embargo, Guzmán por redes sociales confirmó que no está ni fue ligado a proceso, ya que las pruebas no arrojaron vinculación.
La belleza y dulzura que transmitía Eli también lo demostraba con su trabajo.
El alcalde de Cobán, Felipe Pop, acompañó a su familia en el velorio, en donde a través de un en vivo por Facebook, la describieron como una trabajadora responsable, amable y entusiasta.
Según información preliminar, la joven habría recibido amenazas en su contra, las mismas que serán investigadas por las autoridades.