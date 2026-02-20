Estas son las procesiones que recorrerán este primer viernes de Cuaresma

Los cortejos procesionales recorrerán las calles desde la tarde en el primer viernes de Cuaresma.
Para este viernes 20 de febrero, desde las 18:00 horas la Parroquia Santísima Trinidad Barrio el Gallito, tendrá el Solemne Cortejo procesional de Viacrucis penitencial.
Saldrá desde la Parroquia, desde la 5a. avenida de la zona 3 con dirección hacia la 18a. calle con rumbo a la Avenida del Cementerio y la Avenida Elena.
El retorno será a las 22:00 horas.
Además este día, el Jesús Nazareno de la Confesión, de la Rectoría Santa Catalina ubicada en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, tendrá su cortejo procesional desde las 19:00 a las 22:00 horas.
Desde la 5a. calle y 2a. y 3a. avenida hacia la 3a. calle "A" de la zona 1.
Autoridades coordinarán la circulación y seguridad durante estos recorridos.