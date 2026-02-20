Versión Impresa
Estas son las procesiones que recorrerán este primer viernes de Cuaresma

20 de febrero de 2026, 10:00
La Cuaresma ha iniciado y&nbsp;&nbsp;la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno Redentor de Mundo recorrerá las calles este viernes.(Foto: Hermandad el Gallito)

La Cuaresma ha iniciado y  la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno Redentor de Mundo recorrerá las calles este viernes.(Foto: Hermandad el Gallito)

Los cortejos procesionales recorrerán las calles desde la tarde en el primer viernes de Cuaresma.

Para este viernes 20 de febrero, desde las 18:00 horas la Parroquia Santísima Trinidad Barrio el Gallito, tendrá el Solemne Cortejo procesional de Viacrucis penitencial.

Saldrá desde la Parroquia, desde la 5a. avenida de la zona 3 con dirección hacia la 18a. calle con rumbo a la Avenida del Cementerio y la Avenida Elena.

El retorno será a las 22:00 horas.

(Foto: Hermandad del Gallito)
Además este día, el Jesús Nazareno de la Confesión, de la Rectoría Santa Catalina ubicada en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, tendrá su cortejo procesional desde las 19:00 a las 22:00 horas.

Desde la 5a. calle y 2a. y 3a. avenida hacia la 3a. calle "A" de la zona 1.

Autoridades coordinarán la circulación y seguridad durante estos recorridos. 

(Foto: MuniGuate)
