Esta es tu oportunidad de ser un Maestro 100 Puntos

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Con el apoyo de Banrural, se anunció la vigésimo primera edición del Premio Maestro 100 Puntos, el cual será otorgado a aquellos docentes que, a través de sus estrategias de enseñanza innovadoras, transforman diariamente el aula en espacios de aprendizaje.

A lo largo de dos décadas, la iniciativa ha distinguido a 230 personas que han transformado la vida de miles de niños y jóvenes. El reconocimiento es otorgado a docentes como directores que destacan por su liderazgo y gestión escolar.

Tomando en cuenta el dominio de las áreas curriculares, las estrategias innovadoras y eficaces que implementan para lograr que los estudiantes aprendan, así como la colaboración que llevan a cabo con sus colegas y las familias.

En el caso de los directores, se valorarán acciones centradas en el aprendizaje estudiantil, el acompañamiento a su equipo docente, la calidad de las estrategias pedagógicas, la coordinación con la comunidad educativa, los proyectos que fomentan para el desarrollo de competencias y destrezas de los alumnos.

Con este premio, se motiva a educadores para que compartan sus acciones asertivas en las estrategias para el logro de Aprendizajes.

Ganadores del Galardón Maestro 100 Puntos 2025 (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Postúlate para ser un Maestro 100 Puntos

Las bases para postularse al reconocimiento ya se encuentran disponibles en el sitio web oficial de Maestro 100 Puntos. Adicionalmente, en agencias Banrural habrá afiches con información al galardón con un código QR que facilitará el acceso a la plataforma.

Los perfiles postulados serán evaluados por especialistas y expertos en educación, mediante un minucioso proceso de análisis, verificación y sistematización. Podrán participar en las siguientes categorías:

Profesores de nivel Preprimaria, Primaria y Nivel Medio (Sector oficial y privado, para todas las modalidades) Directores de nivel Preprimaria, Primaria y Nivel Medio (Sector oficial)

La convocatoria está abierta a aquellos educadores que han logrado generar un impacto positivo en sus estudiantes.

Este año, se reconocerá a 12 ganadores. El Premio Maestro 100 Puntos 2026 abre oficialmente su convocatoria desde esta fecha, cerrando la convocatoria 6 de julio de 2026.