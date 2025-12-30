Estado de Prevención se extiende por 15 días más en Nahualá e Ixtahuacán

-

Bernardo Arévalo confirmó que los enfrentamientos producidos en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán fueron un ataque planificado para vulnerar al Ejército de Guatemala.

Este martes 30 de diciembre, el Diario de Centro América publicó el Decreto 2-2025, el cual afirma que el Estado de Prevención declarado por el presidente Bernardo Arévalo, en los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, de Sololá, se extenderá por 15 días más.

Esto con el fin de prevenir acciones que generen una perturbación grave de la paz y actividades contra la seguridad del Estado.

Autoridades afirman que aún existen condiciones de riesgo en ambos municipios, debido a las actividades de grupos de gente armada que se ha enfrentado entre sí, a la población vecina y a las fuerzas de seguridad.

Los hechos

El pasado 13 de diciembre, el Gobierno de Guatemala se pronunció ante los hechos, donde finalmente fallecieron 13 personas y 15 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) estuvieron retenidos.

Según la evidencia, el crimen organizado estaría dirigiendo estos ataques "utilizando las estructuras y tensiones locales para sus propios fines delictivos".