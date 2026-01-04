Estados Unidos bombardea recinto de la tumba de Hugo Chávez

-

Durante la madrugada de este sábado, medios internacionales informaron sobre una ofensiva militar atribuida a Estados Unidos que sacudió Caracas y tuvo como foco el Cuartel de la Montaña, uno de los principales símbolos del poder chavista en Venezuela.

El complejo alberga la tumba del expresidente Hugo Chávez, quien falleció el 5 de marzo de 2013 en Caracas, Venezuela a los 58 años, luego de luchar contra un agresivo cáncer.

De acuerdo con reportes periodísticos y registros audiovisuales difundidos en redes sociales, el sitio donde reposan los restos de Chávez fue alcanzado por los bombardeos.

Más allá del impacto material, los analistas destacan que el episodio subraya el peso político y simbólico de determinados espacios en la arquitectura del poder venezolano.

Las informaciones señalan que la ofensiva formaría parte de una operación militar orientada a lograr la captura de Nicolás Maduro.

Hasta el momento, no se han divulgado balances oficiales sobre daños o víctimas, mientras persiste la incertidumbre en la capital venezolana.

A FORÇA AEREA DOS EUA ACABOU DE BOMBARDEAR O TUMULO DO HUGO CHAVEZ pic.twitter.com/Vt2coBzmfj — Regulus (@mikros_vasilias) January 3, 2026

La existencia de los ataques fue confirmada públicamente por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien publicó una lista de presuntos lugares alcanzados por las fuerzas estadounidenses durante la operación.

Las autoridades venezolanas no han emitido aún una comunicación oficial con detalles sobre lo ocurrido.