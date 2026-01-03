Casa Blanca comparte imágenes de cómo Donald Trump siguió la operación en Venezuela

-

Imágenes fueron captadas en el momento en que se desarrollaba el operativo en el que se capturó a Nicolás Maduro.

La cuenta oficial de la Casa Blanca en X compartió cinco fotografías de cómo el presidente Donald Trump siguió el operativo que se llevó a cabo en Venezuela y que dio como resultado la captura de Nicolás Maduro y su esposa.

La Casa Blanca llevó a cabo tres publicaciones en las que solamente escribió la frase: "Operación Resolución Absoluta".

La primera imagen que se encuentra en blanco y negro, muestran a Donald Trump sentado en una mesa sin corbata, con la mirada atenta, a su lado hay varias personas de pie y con los brazos cruzados.

Operation Absolute Resolve. pic.twitter.com/KOtW0C0V1O — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

En la siguiente serie de fotografías se ve al presidente estadounidense pensativo y con semblante serio, en una fotografía el mandatario se encuentra de pie con la mirada fija al monitor donde se transmite la operación.

En la última fotografía es un plano cerrado de Trump, quien se mantiene con la mirada fija al operativo sentado y con las manos entrelazadas.

Durante la mañana de este 3 de enero el presidente Donald Trump dijo que el ejército estadounidense capturó y sacó de Venezuela al mandatario Nicolás Maduro después de lanzar un "ataque a gran escala" contra la nación sudamericana.

pic.twitter.com/MLcLIZHRRt — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país", aseguró Trump.

"Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses", añadió el mandatario.