Estados Unidos celebra incautación en Guatemala

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala calificó la incautación de 4.9 toneladas de droga en Puerto Quetzal "es una de las incautaciones de cocaína más grandes de la historia de los puertos guatemaltecos".

Tras el decomiso de 4.9 millones de cocaína en Puerto Quetzal la semana que está por finalizar, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, calificó la acción como "una de las incautaciones de cocaína más grandes de la historia de los puertos guatemaltecos".

Por medio de un mensaje en sus redes sociales, la sede diplomática dijo: "Bajo el liderazgo del presidente Trump, dimos un duro golpe al narcotráfico en Puerto Quetzal".

La sede diplomática reconoció el esfuerzo de agencias estadounidenses, el apoyo de agentes K9 entrenados por el Departamento de Estado, la Fuerza de Tarea de Facilitación del Comercio de Guatemala, Ministerio de Gobernación y Ejército.

"Este enorme decomiso de cocaína demuestra que los puertos de Guatemala están cerrados al crimen organizado", se dio a conocer.

Según el Gobierno de Guatemala, hasta ahora, los decomisos más significativos habían ocurrido el 19 de noviembre de 2024, con 4 mil 389 kilogramos confiscados, y el 15 de diciembre de 2018, cuando se incautaron 4 mil 378 kilogramos.

"Sin embargo, la reciente operación de 2026 se coloca en la cima de estos registros, consolidándose como la mayor incautación de cocaína en el país durante ese periodo", manifestaron fuentes oficiales.

Así fue el decomiso

25 de enero: Se ubicó un contenedor que transportaba 240 kilogramos valorados en Q168.5 millones.

26 de enero: En dos contenedores se ubicaron 541 paquetes en cada uno, valorados el primero en Q83.7 millones y el segundo en Q82.4 millones.

27 de enero : 522 paquetes valorados en Q82.6 millones de quetzales fueron ubicados en otro contenedor.

28 de enero: En tres contenedores se ubicaron 522 paquetes en cada uno.

En total, la operación representó un total de Q669.5 millones, equivalentes a US$85.8 millones.