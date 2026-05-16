Estados Unidos cobrará tarifa anual por asilo para migrantes

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Los solicitantes de asilo deberán pagar cerca de 100 dólares por cada año que su caso siga en trámite.

Estados Unidos comenzará a cobrar una tarifa anual a las personas con solicitudes de asilo pendientes, como parte de una nueva disposición del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

La medida, que fue anunciada el 28 de abril y entrará en vigor el 29 de mayo, establece que quienes hayan presentado una petición de asilo deberán pagar aproximadamente 100 dólares (unos Q760) por cada año que su caso siga sin resolverse.

El cobro aplicará a solicitantes con expedientes activos, generalmente tramitados mediante el formulario I-589. Además, se contempla una nueva tarifa inicial para presentar la solicitud, lo que amplía los costos asociados al proceso.

En caso de incumplimiento, los solicitantes de asilo podrían perder su solicitud y ser deportados. (Foto: Inmigra)

La norma introduce cambios respecto al esquema anterior, ya que antes no existían cobros recurrentes por solicitudes de asilo una vez presentadas. Ahora, el pago será una obligación anual mientras el caso permanezca en trámite.

Según las autoridades, el objetivo es cubrir parte de los gastos del sistema migratorio y quienes no cumplan con el pago dentro de los 30 días posteriores a la notificación podrían enfrentar consecuencias como el rechazo de su solicitud, la pérdida de permisos de trabajo y, si no cuentan con otro estatus legal, la deportación.

*Con información de Univisión y Standard Business