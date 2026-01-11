Estados Unidos e Israel discuten intervención militar en Irán

-

Israel está en "alerta máxima" preparándose para la posibilidad de una intervención militar estadounidense en Irán.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el secretario de Estado, Marco Rubio, discutieron la posibilidad de intervenir tras el incremento de violencia en las protestas recientes en Irán.

Desde el 28 de diciembre del 2025, los ciudadanos iraníes han salido a las calles manifestando contra la depreciación del real y las malas condiciones de vida actuales. En estas protestas se han denunciado miles de abusos a los Derechos Humanos, además del incremento de víctimas mortales.

Según la ONG, ha sido difícil oficializar el conteo, tras el corte nacional de energía eléctrica e internet, ordenados por el régimen iraní.

| PROTESTAS EN IRÁN: Este domingo continúan las protestas masivas en varias ciudades del país; manifestantes buscan la caída del régimen. pic.twitter.com/A3EgnSfx0u — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 11, 2026

Por ello, el presidente Donald Trump ha advertido al régimen iraní que respondería con fuerza si el régimen recurre a la violencia masiva.

"Me parece que la gente está tomando ciertas ciudades que nadie creía realmente posibles hace apenas unas semanas. Estamos observando la situación con mucha atención", agregó el mandatario estadounidense.