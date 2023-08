Estados Unidos elige a la Ciudad de Guatemala para plan de desarrollo sostenible

-

Estados Unidos ha seleccionado a Guatemala entre las 24 ciudades que trabajarán en un proyecto de desarrollo sostenible.

Guatemala, Colombia, Brasil, Argentina, México, Chile, y Ecuador, han sido los países de América Latina seleccionados que trabajarán en binomio un proyecto de desarrollo sostenible.

Ciudad de Guatemala (Guatemala), Cartagena y Cali (Colombia), Fortaleza y Manaos (Brasil), Rosario (Argentina), Mérida y Hermosillo (México), Renca (Chile) y Ambato (Ecuador) son las ciudades seleccionadas.

Todas ellas participarán en la iniciativa Ciudades en Movimiento (Cities Forward), lanzada durante la Cumbre de Ciudades de las Américas celebrada en abril de 2023.

El objetivo es ayudar a las ciudades a crear un entorno sustentable, a nivel ambiental, económico y social, beneficiando a las comunidades más pobres, subrepresentadas, y resilientes.

Es una de las promesas hechas por el presidente estadounidense Joe Biden, en sintonía con su agenda, centrada en el desarrollo sostenible y las energías limpias.

"Esperamos trabajar en estrecha colaboración con las ciudades seleccionadas, y también apoyaremos a todos los apasionados por construir un mejor futuro", afirma el departamento de Estado.

Para este programa Washington se ha asociado con ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, Resilient Cities Catalyst y el Instituto de las Américas.