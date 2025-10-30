Estados Unidos llama a asegurar la estabilidad y la democracia guatemalteca

-

El país norteamericano afirma ante la OEA que defiende la integridad electoral y las libertades fundamentales de Guatemala.

Durante su intervención en la Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos reafirmó su compromiso "para con una Guatemala democrática".

EE.UU. fue uno de los 19 Estados miembros que mostró apoyo a Guatemala durante la sesión en la cual el canciller Carlo Ramiro Martínez informó sobre la situación política que atraviesa el país.

"Los Estados Unidos y Guatemala tienen un lazo fuerte trabajando juntos para eliminar la migración ilegal, combatir el narcotráfico y las organizaciones delictivas como el Barrio 18 para promover la prosperidad de los dos países", señaló Kimberly J. Penland, embajadora permanente de Estados Unidos

La representante de Estados Unidos señaló que su país busca fortalecer las instituciones y proteger las libertades fundamentales. (Foto: OEA / Soy502)

Agregó que EE.UU. "reafirma su compromiso para con una Guatemala democrática" e hizo un llamado a las instituciones guatemaltecas y otros actores para asegurar la estabilidad continua "de las alianzas fuertes" que se han forjado entre los gobiernos.

"Bajo el liderazgo del presidente —Donald— Trump, los Estados Unidos busca fortalecer las instituciones, proteger las libertades fundamentales y defender y reforzar la integridad electoral", puntualizó la embajadora.

Penland resaltó que EE.UU. seguirá "protegiendo a la patria guatemalteca por medio de los objetivos compartidos de los presidentes de los dos gobiernos".

LEA MÁS: Estos son los países miembros de la OEA que muestran respaldo a Guatemala

El Gobierno de Guatemala solicitó la Sesión Extraordinaria de la OEA para denunciar el "deterioro del orden constitucional" y un supuesto "intento de golpe de estado" contra la administración actual.

La OEA ha monitoreado la situación política guatemalteca desde las elecciones de 2023, haciendo un llamado a respetar los resultados.

El canciller Martínez también pidió acompañamiento internacional para los futuros procesos de elección de funcionarios de 2026.

La relación bilateral con EE.UU. mantiene un enfoque prioritario en la migración irregular y el combate al crimen organizado. Ambos países han firmado acuerdos recientes para incrementar la cooperación en controles de seguridad.