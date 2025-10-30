Estos son los países miembros de la OEA que muestran respaldo a Guatemala

-

Países muestran apoyo y piden estabilidad y respeto al orden constitucional guatemalteco.

Un total de 19 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mostraron su respaldo a Guatemala, luego de la intervención el canciller Carlos Ramiro Martínez ante el Consejo Permanente.

A los pronunciamientos se sumaron las declaraciones del secretario general de la OEA, Albert Ramchand Ramdin, así como los delegados de las misiones observadoras permanentes de España, Francia e Italia y la postura de la Unión Europea.

En su alocución, el funcionario argumentó que existe deterioro institucional y el intento de revertir los resultados electorales en Guatemala.

Votaron a favor

La OEA está conformada por 34 países miembros y más del 50 % de los integrantes se pronunciaron en favor de Guatemala.

Los países que apoyaron al país con una declaración fueron:

Antigua y Barbuda Argentina Belice Bolivia Brasil Canadá Chile Colombia Costa Rica Ecuador Estados Unidos Haití Honduras México Panamá Paraguay Perú República Dominicana Uruguay

Los representantes de los países miembros y las misiones de observación permanente escucharon el pronunciamiento de Guatemala. (Foto: Minex / Soy502)

La represente de México destacó que desean que "las instituciones del Estado guatemalteco respeten plenamente el orden constitucional y la voluntad popular expresadas en las urnas".

Agregó que "México reafirma los lazos históricos de amistas, vecindad y buen entendimiento político que unen a ambos pueblos y expresa su confianza en que prevalecerá la madurez democrática y la voluntad del pueblo".

La delegada de Estados Unidos resaltó que su país, junto al Gobierno guatemalteco, han trabajado de forma conjunta para eliminar la migración ilegal, combatir el narcotráfico y las organizaciones delictivas como el Barrio 18.

"Estados Unidos reafirma su compromiso para con una Guatemala Democrática. Hacemos un llamado a las instituciones y otros actores responsables para trabajar juntos para asegurar la estabilidad continua de las alianzas fuertes que hemos forjado con el Gobierno de Guatemala", indicó en su pronunciamiento.

El secretario general de la OEA agradeció la intervención del canciller guatemalteco y resaltó que la Organización "se posiciona firmemente en la defensa de la democracia, el orden constitucional y la voluntad soberana de los pueblos a lo largo de todo el hemisferio".

El canciller Martínez agradeció el apoyo de los paises miembros de la OEA. (Foto: Minex / Soy502)

"En este contexto que reafirmamos la importancia de salvaguardar el funcionamiento pleno y no interrumpido de las instituciones democráticas en Guatemala en adhesión estricta a la Constitución y el Estado de Derecho", afirmó el secretario general.

Agregó que cualquier tentativa de minar los mandatos constitucionales afectan no sólo a la estabilidad de Guatemala, sino los valores democráticos que se defienden colectivamente en el hemisferio.

"La Secretaría General llama entonces a todas las actores institucionales, judiciales y gubernamentales que actúen con responsabilidad y con un compromiso general hacia el diálogo y que se adhieran a los principios democráticos y al Estado de Derecho del país", declaró Ramdin.

Martínez agradeció las muestras de apoyo de los países miembros y las delegaciones de observación permanente por su apoyo.