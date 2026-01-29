Así fue como estadounidense descubrió que guatemalteco le robó su identidad

El guatemalteco se robó la identidad de un estadounidense por más de 15 años.
Romeo Pérez Bravo, de 43 años, compró el nombre y número de Seguro Social de Dan Kluver, residente de Minesota, para obtener empleos, documentos estatales y generar registros fiscales a nombre de la víctima.
El estadounidense notó que algo estaba mal cuando empezó a recibir notificaciones por impuestos no pagados, lo que desencadenó años de auditorías, deudas acumuladas y otros problemas económicos para él y su familia. Incluso, tuvo que pagar parte de las deudas contraídas por Pérez para evitar complicaciones.
Un accidente mortal
En 2022, el connacional estuvo involucrado en un accidente vial en el que murió un adulto mayor.
Pérez salió librado, pero la familia del fallecido presentó una demanda civil en contra de Kluver, quien no tenía relación con el hecho, debido a la identidad usada por el conductor.
Las investigaciones también revelaron que Pérez había sido deportado tres veces, al menos una tras una condena por delito grave, y que permanecía sin estatus legal en EE. UU.