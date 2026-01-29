El guatemalteco que robó la identidad de un estadounidense por 16 años

-

Estuvo involucrado en un accidente donde falleció un adulto mayor y la familia de la víctima terminó demandando al estadounidense.

Un migrante guatemalteco se declaró culpable de usar los datos de un ciudadano estadounidense para trabajar en Misuri durante 16 años, lo cual le generó problemas financieros y legales a la víctima.

La fiscalía informó que Romeo Pérez Bravo, de 43 años, aceptó los cargos en su contra por robo de identidad y reingreso ilegal, lo que lo expone a una pena obligatoria de dos años de prisión por el primer delito y hasta una década adicional por el segundo, que podrían cumplirse de forma consecutiva.

El caso se remonta hasta 2009, cuando el connacional compró el nombre y número de Seguro Social de Dan Kluver, residente de Minesota, para obtener empleos, documentos estatales y generar registros fiscales a nombre de la víctima.

El guatemalteco se declaró culpable. (Foto: The New York Times)

Todo salió a luz

El fraude salió a la luz cuando el estadounidense empezó a recibir notificaciones por impuestos no pagados, lo que desencadenó años de auditorías, deudas acumuladas y otros problemas económicos para él y su familia. Incluso, según declaró, tuvo que pagar parte de las deudas contraídas por Pérez para evitar complicaciones.

Por si fuera poco, en 2022, el connacional estuvo involucrado en un accidente vial en el que murió un adulto mayor. Pese a que el migrante se libró de cargos penales, la familia del fallecido presentó una demanda civil en contra de Kluver, quien no tenía relación con el hecho, debido a la identidad usada por el conductor.

Las investigaciones también revelaron que Pérez había sido deportado tres veces, al menos una tras una condena por delito grave, y que permanecía sin estatus legal en EE. UU.

Dan Kluver fue la víctima. (Foto: The New York Times)

Esta situación fue la que lo llevó a obtener documentos falsos y así conseguir estabilidad en el país.

Tras admitir su culpabilidad, el tribunal programará una audiencia de sentencia tras un informe previo de libertad condicional, donde un juez determinará el futuro del paisano.

*Con información de KCTV 5 y The New York Times