Choques, desperfectos mecánicos y percances de madrugada se registran este jueves

Choques, desperfectos mecánicos y percances de madrugada hacen que el paso vehicular esté complicado.

Ds vehículos colisionaron en la 10 avenida y 7 calle de la colonia Quinta Samayoa, zona 7. Uno de los conductores se dio a la fuga mientras el otro terminó impactando contra una vivienda quedando atrapado entre el arriate y un árbol.

Al lugar se presentaron Bomberos Voluntarios para liberar al conductor y brindarle atención pre hospitalaria.

El otro vehículo se dio a la fuga. (Foto: Amilcar Montejo)

En la 8 avenida y 2 calle de la zona 10, un bus escolar presentó fallas mecánicas por lo que obstruyó el paso. En este momento se coordina para retirarlo para liberar el tránsito.

En el columpio Vista Hermosa se registró un percance vial entre un camión y una motocicleta que dejó herido al motorista.

Al lugar se presentaron Bomberos Municipales para trasladar al herido.

El herido fue trasladado a un centro asistencial. (Foto: Amilcar Montejo)

En la madrugada de este jueves 5 de febrero se reportó que en la cinta asfáltica se encontró chatarra en gran cantidad por lo que equipos de limpieza municipal trabajaron hasta que lograron liberar el paso.

Los elementos municipales arribaron con maquinaria, ya que la chatarra estaba dispersa sobre Periférico zona 11 desde puente Cejusa hasta colonia Las Charcas zona 11.