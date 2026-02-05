Fénix 2 impulsa energía solar estratégica para la industria en Guatemala

-

La Planta Solar Fénix 2 inició operaciones en el Sur del país con 5 megavatios de capacidad, tecnología bifacial y un modelo de generación distribuida que fortalece la matriz energética de Guatemala.

En el sur del país, donde el sol y la actividad productiva conviven a diario, la Planta Solar Fénix 2 comenzó a marcar un nuevo rumbo en la forma en que se produce y consume energía en Guatemala.

Ubicada en Monterrico Taxisco, Santa Rosa, esta infraestructura se consolida como un paso firme hacia una matriz energética más eficiente, limpia y alineada con los desafíos actuales del sector productivo.

La Planta Solar Fénix 2 cuenta con una capacidad de 5 megavatios, integrándose al sistema eléctrico nacional con energía 100 % renovable. (Foto: Estuardo Paredes/Colaboración)

El proyecto es resultado de una alianza estratégica entre IELOU Energy, parte de CMI Energía, y Shift Energy, la división energética de Castillo Hermanos.

La iniciativa se desarrolló mediante una licitación privada, que permitió diseñar, construir y poner en operación la planta tras un proceso de desarrollo de casi tres años, con inicio de operaciones a finales de 2025.

A nivel regional, CMI Energía supera los 900 megavatios de capacidad instalada en proyectos hidroeléctricos, solares y eólicos en Centroamérica y el Caribe, lo que ha permitido evitar más de 1.5 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente.

La Planta Solar Fénix 2, con una inversión cerca de 3 millones de dólares, cuenta con una capacidad instalada de 5 megavatios y está equipada con casi 10 mil paneles solares bifaciales de última tecnología, además de 16 inversores y un centro de transformación integrado.

Su diseño fue optimizado para condiciones marino-costeras, con estructuras resistentes a vientos y corrosión, lo que permite maximizar el rendimiento y asegurar continuidad operativa.

Vista aérea del parque solar Fénix 2, ubicado en la franja costera de Monterrico, Santa Rosa. (Foto: Estuardo Paredes/Colaboración)

Durante la inauguración, Sean Porter, director general de la Unidad de Energía de CMI, explicó que la planta fue concebida para abastecer a los socios del proyecto y aportar al sistema eléctrico nacional.

En ese contexto, destacó que "es un proyecto con casi 10 mil paneles solares bifaciales de última tecnología que va a estar trayendo energía limpia a la red guatemalteca", en beneficio tanto de las empresas involucradas como del sistema eléctrico local y nacional.

Sean Porter uno de los encargados de la planta por parte de CMI brindó detalles sobre el proyecto. (Foto: Estuardo Paredes/Colaboración)

Porter subrayó además el valor de la colaboración empresarial al señalar que "diferentes partes pusieron lo suyo para construir algo más grande para el bien común, del país y de la región".

También resaltó el potencial solar del país, especialmente en la costa sur, al afirmar que "Guatemala tiene amplia capacidad de instalar energía solar porque gozamos de mucho sol y de una muy buena irradiación", un recurso que puede aprovecharse aún más en los próximos años.

Desde la visión del sector productivo, Marlon Mendoza, gerente general de Energía de Castillo Hermanos, explicó que Fénix 2 responde a una transformación más amplia en la forma de concebir la sostenibilidad empresarial.

En ese sentido, afirmó que "desde hace dos años estamos en un recambio hacia lo sostenible, lo renovable y lo moderno", una visión que ha impulsado la innovación dentro del grupo.

Marlon Mendoza de Castillo Hermanos señaló la importancia de la energía solar. (Foto: Estuardo Paredes/Colaboración)

Mendoza señaló que el proyecto pasó por un proceso riguroso de evaluación y certificación, al indicar que "en la licitación se exigieron los más altos estándares, sobre todo en temas ambientales, para tener la tranquilidad de que el proyecto cumpliera con todos los requisitos".

Añadió que la sostenibilidad se ha convertido en un propósito central para la empresa, al enfatizar que "el enfoque que nos dio un propósito hoy por hoy es ser sostenibles".

Vista aérea del parque solar Fénix 2, ubicado en la franja costera de Monterrico, Santa Rosa. (Foto: Estuardo Paredes/Colaboración)

Asimismo, explicó que la estrategia energética de Castillo Hermanos apunta a sustituir gradualmente fuentes no renovables, al señalar que "cada kilovatio a base de energía solar nos permite recambiar y apagar, de cierta manera, máquinas que utilizan energía no renovable".

Actualmente, el grupo combina energía hidroeléctrica y otras tecnologías 100 % renovables, a las que ahora se suma una mayor participación de energía solar. En la fase operativa, las empresas involucradas prevén que el desarrollo de nuevos proyectos de generación renovable incremente la demanda laboral en etapas futuras.

El proyecto requirió una inversión cercana a US$3 millones y opera con casi 10 mil paneles solares bifaciales de última generación. (Foto: Estuardo Paredes/Colaboración)

La entrada en operación de Fénix 2 se suma a la Planta Solar Fénix 1, ubicada en Masagua, Escuintla, que también aporta 5 megavatios al sistema eléctrico nacional. En conjunto, ambas infraestructuras incorporan 10 megavatios de energía renovable, con una inversión acumulada aproximada de 6 millones de dólares.

Junto a Fénix 1, ubicada en Masagua, Escuintla, ambas plantas suman 10 megavatios de energía solar con una inversión acumulada de US$6 millones. (Foto: Estuardo Paredes/Colaboración)

Con Fénix 2, la alianza empresarial consolida un proyecto que combina tecnología de punta, visión estratégica y compromiso ambiental, y que refuerza el papel del sector privado en la transición energética de Guatemala.