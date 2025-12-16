¡Prepárate! Estos serán los días con mayor tránsito en la ciudad

A partir de esta semana comienza el tránsito intenso en la ciudad, debido a las compras navideñas.
El movimiento vehicular en las calles ya comenzó a intensificarse debido a las fiestas de fin de año.
Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, afirma que esta semana habrá un fuerte movimiento vehicular debido a las compras y ofertas de la temporada, sobre este fin de semana, 20 y 21 de diciembre, pues es el último que tendrán los guatemaltecos previo a la Navidad.
Además, muchas familias viajarán del interior a la ciudad, lo cual también generará tránsito.
El miércoles 24 de diciembre será uno de los días más congestionados.
Rutas con mayor movimiento
De acuerdo a Montejo, las cuatro rutas más saturadas serán:
- Calzada Roosevelt
- Bulevar Los Próceres
- Aguilar Batres
- Ruta al Atlántico
Asimismo, se verán afectados sectores como bulevar Vista Hermosa, calzada La Paz, calle Martí, calzada San Juan y el bulevar El Naranjo.
En la ciudad hay 70 centros comerciales, de los cuales, 17 están ubicados en puntos claves para la movilidad de la ciudad.
Por ello, cerca de 900 agentes de tránsito estarán controlando el tránsito en los distintos sectores.
Ante este panorama, las autoridades piden mucha paciencia para los conductores que transitan a diario por las calles.