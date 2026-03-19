Tránsito lento: Tráiler queda empotrado en arriate central en ruta al Atlántico

Cabezal colisiona contra baranda en km 4.5 CA-9 zona 17; derrame de diésel, Limpia y Verde coordina limpieza en el sector



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