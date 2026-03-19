Tránsito lento: Tráiler queda empotrado en arriate central en ruta al Atlántico

El transporte pesado derramó diésel en la carretera tras la colisión.
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Un accidente de tránsito en el que se vio involucrado un vehículo de transporte pesado se registró la tarde de este jueves 19 de marzo, en el kilómetro 4.5 de la ruta al Atlántico, en zona 17.
Se trata de un tráiler que terminó empotrado en el arriate central, entre el carril principal y el carril auxiliar, con dirección hacia el sur.
Debido a esta colisión, el transporte derramó diésel sobre la cinta asfáltica y las autoridades han coordinado con equipo de Limpia y Verde para las labores en el sector afectado.
Esto percance vial ha provocado congestionamiento en la ruta y la Policía Municipal de Tránsito (PMT) trabaja en el lugar para mejorar la movilidad vehicular.