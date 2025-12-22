Estas son las dos nuevas fechas para el concierto de Shakira en El Salvador

Luego de haber hecho Sold Out para tres presentaciones en El Salvador, Shakira dará dos presentaciones más y aquí te contamos cuales son las fechas:
OTRAS NOTICIAS: Shakira anuncia dos nuevas fechas para su residencia en El Salvador
Esta mañana del 22 de diciembre, las redes sociales se encendieron cuando se revelaron las nuevas fechas de las presentaciones de Shakira en El Salvador.
La colombiana logró vender todas las entradas de su residencia en menos de 24 horas el pasado miércoles 17 de diciembre.
Las nuevas presentaciones del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour están programadas para el 7 y 8 de febrero de 2026.
Y se podrán adquirir las entradas en dos promotoras desde sus sitios web.