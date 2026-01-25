Estas son las rutas alternas por actividad deportiva este domingo

La carrera Max Tott recorre varios puntos de la Ciudad de Guatemala, desde las 6:00 horas de este domingo 25 de enero.
Amilcar Montejo, director de comunicaciones de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), informa que este evento deportivo recorrerá:
- El Cerrito del Carmen
- Bulevar Jardines de la Asunción
- Bulevar Rafael Landívar
- Bulevar Vista Hermosa
La actividad finalizará en el Campo Marte, zona 5, alrededor de las 11:00 horas. En este recorrido se contará con el cierre de algunas vías de las áreas indicadas.
Agentes de la PMT estarán acompañando y asegurando el tránsito del recorrido. Sin embargo, se recomienda tomar rutas alternas, como:
- Anillo Periférico
- Calle Martí
- Centro Cívico
- Bulevar Los Próceres
- Calzada La Paz
Autoridades solicitan a los conductores respetar a los participantes y las señales de tránsito.