Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Estas son las rutas alternas por actividad deportiva este domingo

  • Por Maria Fernanda Gallo
25 de enero de 2026, 07:14
La carrera dio inicio a las 6:00 horas desde zona 1. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

La carrera dio inicio a las 6:00 horas desde zona 1. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

La carrera Max Tott recorre varios puntos de la Ciudad de Guatemala, desde las 6:00 horas de este domingo 25 de enero. 

OTRAS NOTICIAS: PNC localiza cámaras de vigilancia clandestinas en la zona 18

Amilcar Montejo, director de comunicaciones de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), informa que este evento deportivo recorrerá: 

  • El Cerrito del Carmen
  • Bulevar Jardines de la Asunción
  • Bulevar Rafael Landívar 
  • Bulevar Vista Hermosa

La actividad finalizará en el Campo Marte, zona 5, alrededor de las 11:00 horas. En este recorrido se contará con el cierre de algunas vías de las áreas indicadas. 

Agentes de la PMT estarán acompañando y asegurando el tránsito del recorrido. Sin embargo, se recomienda tomar rutas alternas, como:

  • Anillo Periférico
  • Calle Martí
  • Centro Cívico
  • Bulevar Los Próceres 
  • Calzada La Paz

Autoridades solicitan a los conductores respetar a los participantes y las señales de tránsito.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar