PNC localiza cámaras de vigilancia clandestinas en la zona 18

La Policía Nacional Civil llevó a cabo varios operativos en áreas de la zona 18 y localizó cámaras de vigilancia clandestinas.
Como parte del estado de Sitio, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos del Ejército llevaron a cabo varios operativos en tres colonias de la zona 18 capitalina.
La PNC reportó que durante los recorridos llevados a cabo localizaron cámaras de videovigilancia clandestinas que están instaladas en distintos puntos del Bulevar San Rafael.
De acuerdo con la PNC, estas cámaras están ubicadas en postes del tendido eléctrico y podrían ser utilizadas por la organización terrorista Barrio 18.
"Se presume pueda ser utilizadas por pandilleros del Barrio 18 para vigilar el movimiento de sus víctimas para luego cometer fechorías", precisó la PNC.
Operativos
Los operativos se llevaron a cabo en las colonias El Limón, Juana de Arco y La Candelaria.
Las acciones de las fuerzas de seguridad se dan en el marco del estado de excepción que fue decretado por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso.
Además, se llevó a cbo el operativo porque la PNC tiene información de que la organización terrorista Barrio 18 planifica nuevos ataques.
Se espera que este tipo de operativos se sigan desarrollando en distintas partes de la capital y el país durante la vigencia del estado de Sitio.