Este año las remesas han crecido 20 % en comparación a 2024

-

Las autoridades consideran que el aumento en el envío de las remesas es por el temor a las deportaciones.

OTRAS NOTAS: Migrantes usarán excedente de remesas como soporte ante deportaciones

Datos del Banco de Guatemala (Banguat) precisan que de enero a agosto de este año han ingresado al país en concepto de remesas familiares US$ 18,968.4 millones (Q 145,297.9 millones), mientras que en el mismo lapso de 2024 fueron US$ 15,835 millones (Q 121,296 millones).

Los datos reflejan que en 2025 han ingresado US$ Q3,133.4 millones (Q 24, 001.8 millones) más que en el mismo lapso de 2024, lo que representa un aumento del 20 % en el mismo periodo.

Los datos del Banguat señalan que solo en septiembre pasado ingresaron al país en concepto de remesas (US$ 2,106.7 millones (Q 16,137 millones) lo que representa el quinto mes más alto de toda la historia.

El envío de remesas durante este año ha sido histórico. (Foto: Archivo / Soy502)

Los cuatro meses más altos de toda la historia también se registraron en 2025 y son agosto con US$ 2,368 (Q 18,139 millones); julio, US$ 2,366 (Q 18,124 millones); mayo, US$ 2,281.1 (Q 17,473 millones), y junio, US$ 2,219.3 (Q 17,000 millones).

Otro dato curioso es que las remesas que de enero a agosto han enviado a los migrantes a Guatemala ya superan el monto que se registró en todo 2022 donde fueron US$ 18,040.3 millones (Q 138.188.8 millones) y se está a solo US$ 2,541.7 millones (Q 19,470.1 millones) de igualar la cifra que se registró en todo 2024 que fue de US$ 21,510.2 millones (Q 164,768 millones).

Se esperan meses similares

Recientemente el presidente del Banguat Álvaro González Ricci explicó que esperan que en lo que faltan para terminar el año el país reciba cada mes cantidades arriba de US$ 2,000 millones (Q 15,320 millones).

LEA MÁS: Remesas rompen récord y Banguat asegura que envíos serán estables

"Como ustedes saben el crecimiento de las remesas se modificó por los cuerpos técnicos del banco, teníamos proyectado un crecimiento de 9%, actualmente el crecimiento en su base central es de 14%, pero sí tiene un rango que no es simétrico como las otras ocasiones", afirmó el funcionario.

El también presidente de la Junta Monetaria explicó que técnicamente tienen una proyección que las remesas crezcan este año un 17 % en relación al 2024 —aunque los datos actuales van arriba de esa proyección— por lo que se espera cerrar con alrededor de US$ 24,500 millones (Q 187,670 millones) lo cual representaría poco más del 19 % del Producto Interno Bruto (PIB).

"Lo hemos dicho en diferentes ocasiones —las remesas— han venido creciendo ante el temor de los migrantes, no sólo guatemaltecos, porque este efecto lo vemos en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, de ser deportados", explicó González Ricci.

Se espera que este año se mantenga la tendencia de alza en el envío de remesas. (Foto: Archivo / Soy502)

Aseguró que esto explica el crecimiento del envío de remesas este año y que para 2026 se espera que el flujo de remesas vaya desacelerando.

"No estamos visualizando un crecimiento negativo, sino un crecimiento que podría rondar alrededor del 5 %", puntualizó el presidente del Banguat.