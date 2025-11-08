Este domingo llega a Guatemala una misión especial de la OEA

-

La OEA ha acompañado a Guatemala en distintos procesos democráticos, su presencia estuvo hace un año en la elección de jueces de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala y las Cortes de Apelaciones.

Santiago Palomo, secretario de comunicación social, anunció este viernes, a través de la conferencia de prensa, las acciones que iniciaron a realizarse con el objetivo de la observación y legitimidad de las próximas comisiones de postulación para las elecciones.

Para este domingo 9 de noviembre se espera la visita de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), con objetivo de fortalecer la democracia, la búsqueda de la paz y los derechos humanos.

El 26 de octubre denunciamos un intento de golpe de Estado impulsado desde el MP y por el Juez Orellana. La @OEA_oficial respaldó esta semana el orden constitucional.



Guatemala está en la mira: que en 2026 los corruptos no vuelvan a cooptar nuestras instituciones. pic.twitter.com/X4aURips5t — Santiago Palomo Vila (@santipalomov) November 7, 2025

Esta acción es un "respaldo a la democracia y al orden constitucional de Guatemala" agregó Palomo.

La auditoria es indispensable

La misión se centrará en observar la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la cual dará comienzo el próximo 11 de noviembre, según confirmó el diputado Juan Carlos Rivera, Cuarto Secretario de la Junta Directiva del Congreso de la República.

Además la OEA se hará presente en los procesos para la elección de Corte de Constitucionalidad (CC), de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) y Contralor General de Cuentas (CGC) que se esperan para el 2026.

Palomo, comentó que estos procesos requieren de una amplia auditoria nacional, así como extranjera; añadiendo que son importantes "para que resulten con funcionarios capaces, comprometidos con la justicia y no como lo que estamos acostumbrados, a funcionarios comprometidos con redes del crimen organizado, narcotráfico y fundamentalmente la corrupción".