"Me siento muy triste": el último mensaje de Fernando del Solar en Instagram

La mañana de este jueves 30 de junio se dio a conocer que el fallecimiento del presentador Fernando del Solar.

El exconductor de "Venga la alegría" acostumbraba a interactuar frecuentemente con sus seguidores en redes sociales.

Sin embargo, fue hace dos semanas que hizo su última publicación:

View this post on Instagram A post shared by Fernando Del Solar (@fernandodelsolar)

"Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver más a mi viejo", escribió Del Solar, anunciando la muerte de su padre.

"Ni comernos un asado, ni reírme con sus ocurrencias… Hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos", finalizó adjuntando un emotivo video.

Comentarios de apoyo

Como muestra de apoyo y condolencias, varios famosos comentaron la publicación del argentino. Entre ellos, Sergio Sepúlveda, Maribel Guardia, Jimena "Choco" Pérez y Rodrigo Cachero.

Hoy, son sus compañeros quienes se despiden del reconocido presentador.