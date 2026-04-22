Para este jueves se esperan elevadas temperaturas y fuertes tormentas

En varios sectores caerán lluvias acompañadas de actividad eléctrica.
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Para este jueves 23 de abril se prevén áreas con neblina al amanecer en sectores montañosos.
El cielo estará despejado y habrá un aumento gradual de temperatura durante el resto de la mañana.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé para la tarde lluvias acompañadas de actividad eléctrica, sobre todo en Bocacosta, sur de Occidente, sur de Altiplano Central y sur de Valles de Oriente.
El viento soplará con fuerza hacia la capital.
Además, se esperan tormentas severas, acompañadas de abundante lluvia, viento fuerte y caída de granizo.
Autoridades recomiendan tomar las debidas precauciones ante la posibilidad de inundaciones y crecida de ríos.