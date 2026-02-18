¡Es falso! El mensaje que guatemaltecos están recibiendo por "cobro de multas"

Varios usuarios han reportado que a sus teléfonos está llegando un supuesto mensaje de Emetra.
Autoridades de tránsito afirman que las estafas realizadas a través de enlaces han aumentado en estos días de febrero, por lo que hacen un llamado para no dejarse engañar.
Estafadores se hacen pasar por Emetra para notificar a diferentes usuarios sobre supuestas multas o sanciones pendientes de pago.
Dicho mensaje va acompañado de un link para consultar los detalles de la operación, pero esa conexión digital resulta ser falsa y malintencionada.
Este es el mensaje que han reportado varios usuarios:
Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, aclara que la institución no envía mensajes de texto, ni correos, tampoco enlaces ni nada solicitando el pago inmediato de multas de tránsito, ni requiriendo responder con letras o ingresar a links externos.
Los trámites y consultas oficiales de multas solo se realizan por los canales institucionales de la Municipalidad de Guatemala.