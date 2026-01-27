¡Abrígate bien! Para este miércoles se esperan lluvias y fuerte viento

El día amanecerá frío y con fuerte viento.
OTRAS NOTICIAS: Momento en que hombre se cruza la calle y termina arrollado (video)
Este miércoles amanecerá nublado y lloviendo, especialmente en regiones del Caribe, Norte, Franja Transversal del Norte y Valles de Oriente.
El viento alcanzará una velocidad de 50-60 kilómetros por hora en el centro y valles de oriente y occidente
Posibles ráfagas y sensación helada en gran parte del territorio nacional.
Durante la tarde y noche continuarán los nublados en Caribe, Norte, Franja Transversal del Norte, zona norte de Occidente y Valles de Oriente.
Se esperan lluvias en Caribe, Franja Transversal del Norte. Habrá nubosidad dispersa del sur al centro del país.
Se prevé frío en horas de la noche y madrugada en todo el país.