¡Abrígate bien! Para este miércoles se esperan lluvias y fuerte viento

  • Por Jessica González
27 de enero de 2026, 14:09
Las bajas temperaturas afectarán desde las primeras horas del día. (Foto: Shutterstock)

El día amanecerá frío y con fuerte viento.

Este miércoles amanecerá nublado y lloviendo, especialmente en regiones del Caribe, Norte, Franja Transversal del Norte y Valles de Oriente.

El viento alcanzará una velocidad de 50-60 kilómetros por hora en el centro y valles de oriente y occidente

Posibles ráfagas y sensación helada en gran parte del territorio nacional.

Durante la tarde y noche continuarán los nublados en Caribe, Norte, Franja Transversal del Norte, zona norte de Occidente y Valles de Oriente.

Se esperan lluvias en Caribe, Franja Transversal del Norte. Habrá nubosidad dispersa del sur al centro del país.

Se prevé frío en horas de la noche y madrugada en todo el país.

