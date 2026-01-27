Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Momento en que hombre se cruza la calle y termina arrollado (video)

  • Por Jessica González
27 de enero de 2026, 09:23
Tras el impacto, el auto terminó del otro lado de la calle. (Foto: captura de video)

Tras el impacto, el auto terminó del otro lado de la calle. (Foto: captura de video)

¡Imágenes sensibles! La víctima se cruzó sin notar que el auto ya venía cerca. 

OTRAS NOTICIAS: Picop y bus escolar colisionan en zona 15

Una cámara captó un trágico accidente ocurrido en La Democracia, Huehuetenango. 

Según las imágenes, un hombre se cruza la calle sin darse cuenta que a su izquierda se acercaba un picop.

Por más que corrió, el auto terminó arrollándolo de manera brutal. 

Tras el fuerte impacto, un zapato de la víctima quedó tirado en el asfalto y el picop terminó del otro lado de la calle.

Este es el video: 

Hasta ahora se desconocen detalles sobre la víctima.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar