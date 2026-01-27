Momento en que hombre se cruza la calle y termina arrollado (video)

¡Imágenes sensibles! La víctima se cruzó sin notar que el auto ya venía cerca.
OTRAS NOTICIAS: Picop y bus escolar colisionan en zona 15
Una cámara captó un trágico accidente ocurrido en La Democracia, Huehuetenango.
Según las imágenes, un hombre se cruza la calle sin darse cuenta que a su izquierda se acercaba un picop.
Por más que corrió, el auto terminó arrollándolo de manera brutal.
Tras el fuerte impacto, un zapato de la víctima quedó tirado en el asfalto y el picop terminó del otro lado de la calle.
Este es el video:
Hasta ahora se desconocen detalles sobre la víctima.