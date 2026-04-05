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Vehículo vuelca tras accidente de tránsito en la zona 5 (video)

  • Por Fredy Hernández
05 de abril de 2026, 17:01
El percance se produjo en horas de la tarde de este Domingo de Resurrección. (Captura Video)

El percance se produjo en horas de la tarde de este Domingo de Resurrección. (Captura Video)

El percance dejó un vehículo con severos daños en la zona 5, informó la Policía Municipal de Tránsito. 

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Un accidente de tránsito se produjo este domingo 5 de abril en la 32 calle 20 avenida zona 5 frente al antiguo Comisariato del Ejército.

A través de un video compartido por Amílcar Montejo, de la PMT de la ciudad de Guatemala, se observa cuando el vehículo involucrado se encontraba volcado y es puesto sobre sus cuatro neumáticos con el fin de liberar la vía. 

La Policía Nacional Civil se quedó a cargo del procedimiento para determinar las causas del percance. 

Las autoridades recomiendan a los conductores desplazarse con precaución, pese a que varias vías están despejadas tras el descanso de Semana Santa y la ausencia de automovilistas. 

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