Vehículo vuelca tras accidente de tránsito en la zona 5 (video)

El percance dejó un vehículo con severos daños en la zona 5, informó la Policía Municipal de Tránsito.
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Un accidente de tránsito se produjo este domingo 5 de abril en la 32 calle 20 avenida zona 5 frente al antiguo Comisariato del Ejército.
A través de un video compartido por Amílcar Montejo, de la PMT de la ciudad de Guatemala, se observa cuando el vehículo involucrado se encontraba volcado y es puesto sobre sus cuatro neumáticos con el fin de liberar la vía.
La Policía Nacional Civil se quedó a cargo del procedimiento para determinar las causas del percance.
Las autoridades recomiendan a los conductores desplazarse con precaución, pese a que varias vías están despejadas tras el descanso de Semana Santa y la ausencia de automovilistas.