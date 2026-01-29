El Gobierno busca construir un paso a desnivel en la Calzada San Juan

-

La obra se perfila como una de las intervenciones viales de infraestructura para mejorar la movilidad urbana en Mixco.

El paso a desnivel en la Calzada San Juan y 2ª avenida, zona 7 de Mixco , figura como una de las intervenciones viales más relevantes dentro del listado de proyectos de infraestructura contemplados en la propuesta de modificación al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2026.

El proyecto, identificado con el código MIX-08 VIAL, contempla una inversión total estimada de Q10 millones. De ese monto, Q2 millones se destinarán a la fase de preinversión, mientras que Q12 millones corresponden a la ejecución prevista de la obra durante el ejercicio fiscal 2026.

Dentro de la ampliación presupuestaria, el Gobierno incluyó el listado de obras que el Ministerio de Comunicaciones construirá durante este 2026. En rojo, se puede ver la construcción del paso a desnivel.

El paso a desnivel en la Calzada San Jua, zona 7 de Mixco, fue priorizado dentro de la readecuación presupuestaria 2026 y contará con una inversión estimada de Q10 millones para su desarrollo. (Foto ilustrativa: Istock)

El proyecto forma parte del conjunto de obras canalizadas a través del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), entidad que recibió una ampliación presupuestaria orientada a fortalecer la ejecución de infraestructura física a nivel nacional.

Según el documento, estas intervenciones buscan responder a la creciente demanda de soluciones viales en áreas con alta carga vehicular y tránsito constante, como ocurre en distintos sectores de Mixco.

La construcción del paso a desnivel se plantea como una medida para agilizar la circulación, reducir los tiempos de traslado y mejorar la seguridad vial, especialmente en puntos críticos donde actualmente se registran congestionamientos recurrentes.

Esta priorización responde a criterios de impacto urbano, necesidad de intervención y beneficio directo para millas de usuarios que circulan diariamente por la Calzada San Juan. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Además, el proyecto se enmarca en la política de inversión pública que prioriza obras con impacto directo en la calidad de vida de la población.

De acuerdo con la iniciativa, los recursos asignados permitirán avanzar en la ejecución de proyectos previamente programados, así como viabilizar nuevas obras que no contaban con financiamiento suficiente.

La propuesta aún deberá completar el proceso legislativo correspondiente; sin embargo, el Ejecutivo sostiene que la readecuación presupuestaria busca acelerar proyectos clave de infraestructura que contribuyan a mejorar la conectividad y el desarrollo urbano sostenible.

Desnivel de la zona 6 de Mixco

Actualmente, la Municipalidad de Mixco se encuentra en proceso de la construcción del paso a desnivel en el sector de El Milagro, zona 6 de Mixco, en el punto donde la vía se divide hacia Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez.

El proyecto tuvo un anticipo de Q12.3 millones y contempla trabajos progresivos que buscan reducir al máximo el impacto en la circulación vehicular.

Las autoridades municipales informaron que las obras comenzarán de forma progresivamente en marzo y abril de este año. (Imagen: Archivo/Soy502)

Según las autoridades municipales, durante las primeras etapas de la obra, el tránsito vehicular se mantendría con normalidad; sin embargo, a partir de marzo y abril de este año se espera la implementación de rutas alternas, horarios especiales de circulación y restricciones al transporte pesado mientras se inicia el proceso de construcción del proyecto de forma progresiva.