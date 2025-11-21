¿Calor y frío? Este es el pronóstico del clima para el viernes 21 de noviembre

-

Un clima muy variado se pronostica para este viernes en el territorio guatemalteco.

Un ambiente cálido acompañado de viento ligero a moderado e incluso lluvias en algunos sectores, es lo que se espera para el territorio nacional este viernes 21 de noviembre.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) indicó que en el amanecer estará nublado y posibles lloviznas en la región del caribe.

Sin embargo, un ambiente cálido y soleado se prevé durante el día, acompañado de viento norte ligero y moderado en sectores montañosos, como en el altiplano central y en valles de oriente.

La leve entrada de humedad desde el mar caribe provocará lloviznas o lluvias dispersas al final de la tarde o primeras horas de la noche en la región del caribe.

En los sectores más elevados de occidente y altiplano central se mantendrán las bajas temperaturas, sobretodo en horas de la noche y madrugada.

Ambiente cálido se espera en el día, pero fresco y frío en la noche y madrugada. (Foto: Insivumeh)

Temperaturas

Las temperaturas en la región central del país estarían en 14ºC las mínimas, siendo estas las más bajas en el país, al igual que en el occidente y franja transversal del norte.

Mientras, las máximas estarían en 26ºC para el altiplano central, según indicó el Insivumeh.