Este será el recorrido procesional en las calles de la zona 11

  • Por Maria Fernanda Gallo
12 de diciembre de 2025, 08:22
La&nbsp;procesión de Nuestra Señora de Guadalupe saldrá este viernes. (Foto:&nbsp;Parroquia El Espíritu Santo)

Durante este viernes 12 de diciembre se realizará la procesión de Nuestra Señora de Guadalupe en la Colonia las Charcas, zona 11.

Este recorrido procesional saldrá desde las 13:00 horas en la Parroquia El Espíritu Santo, ubicada en la 32a. calle 11-01 zona 11. Colonia Las Charcas e ingresará a la 1:00 de la madrugada.

Iniciará su recorrido desde la 32a. calle hacia la Diagonal 17, entre la 10a. avenida "B" y 30a. calle hacia la 11 Avenida 38-60. 

El retorno a la parroquia será desde el Centro Escolar Miguel Magone, ubicado en la 34 calle 12-260, zona 11. 

También recorrerá la 35a. calle "A" entre la 7a, 8a. y 9a. avenida.

