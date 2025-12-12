Este será el recorrido procesional en las calles de la zona 11

Durante este viernes 12 de diciembre se realizará la procesión de Nuestra Señora de Guadalupe en la Colonia las Charcas, zona 11.
OTRAS NOTICIAS: Molletes, champurradas y premios: La gran fiesta del pan en Sacatepéquez
Este recorrido procesional saldrá desde las 13:00 horas en la Parroquia El Espíritu Santo, ubicada en la 32a. calle 11-01 zona 11. Colonia Las Charcas e ingresará a la 1:00 de la madrugada.
Iniciará su recorrido desde la 32a. calle hacia la Diagonal 17, entre la 10a. avenida "B" y 30a. calle hacia la 11 Avenida 38-60.
El retorno a la parroquia será desde el Centro Escolar Miguel Magone, ubicado en la 34 calle 12-260, zona 11.
También recorrerá la 35a. calle "A" entre la 7a, 8a. y 9a. avenida.