Este es el "Video del Año" de los VMAS 2023

Taylor Swift arrasó como la premiada de la noche en los "Video Music Awards" VMAS y se llevó todos los aplausos.

El clip de su canción "Anti-Hero" fue la joya de cierre del esperado evento recibiendo el premio al "Video del año", por segunda vez consecutiva.

La noche también destacó el talento de los artistas y exaltó a Latinoamérica con los galardonaes a Shakira y Carol G.

"Solo quiero decir que este premio significa mucho para mí, siento que ha sido una aventura todo este último año... solo quiero decirles gracias, estoy impresionada, los amo mucho", dijo Swift como parte de su discurso.

Los VMAS se llevaron a cabo en Newark, New Jersey y reunieron a lo mejor de las estrellas estadounidenses y latinas.

Y el Video del Año va para… TAYLOR SWIFT por ANTI-HERO Uno más para mi reina #VMA #VMAs — MTVLA (@MTVLA) September 13, 2023

The face of someone who just won #VMA Video of the Year for the second year in a row!!!!!



CONGRATS @TAYLORSWIFT13 ✨ pic.twitter.com/ffYm7Ze2nb — Video Music Awards (@vmas) September 13, 2023

MIRA EL VIDEO GANADOR: